Міноборони РФ стверджує, що за добу російські літаки атакували 12 об'єктів ІДІЛ у Сирії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського військового відомства.

«За минулу добу літаки російської авіагрупи Су-34, Су-24М та Су-25 здійснили 18 вильотів по 12 об'єктах терористичного угрупування ІГІЛ на території Сирії. Вночі було виконано 10 вильотів літаків. Завдано точкових ударів по 7 об'єктах терористів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті «прямих влучень» знищено командний пункт і вузол зв'язку збройних формувань ІГІЛ у районі Дар-Таазза, провінція Алеппо.

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Крім того, 1 жовтня літаками Су-34 було завдано ударів по табору підготовки ІГІЛ у районі населеного пункту Мадан-Джадід і замаскованого командного пункту в районі Касерта-Фарадж, на захід від міста Ракка. У результаті ударів командний пункт бойовиків ІГІЛ виведено з ладу. Інфраструктура, що використовувалась для підготовки терористів, повністю знищена. Російські Су-34 завдавали точкових ударів по цілях з висоти понад 5 тис. метрів.

При цьому у Міноборони Росії запевняють, що «бортове прицільно-навігаційне обладнання цих літаків дозволяє забезпечити влучення у будь-які наземні об'єкти з абсолютною точністю. Що вчора і було підтверджено при виконанні бойового завдання зі знищення інфраструктури ІГІЛ у районі населеного пункту Ракка. Із застосуванням даного типу літаків удари можуть завдаватися по об'єктах терористів на всій території Сирії».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одностайно.

Тоді голова адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія використовуватиме лише військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземну операцію не йдеться.

Того самого дня, 30 вересня, російські військово-повітряні сили завдали першого авіаудару у Сирії.

Низка іноземних ЗМІ повідомила про десятки жертв, у тому числі дітей.

1 жовтня бомбардування повторилися.

Російське керівництво неодноразово підкреслювало, що удари завдаються лише по позиціях "Ісламської держави".

1 жовтня в Білому домі заявили, що проведення невибіркових військових операцій проти сирійської опозиції небезпечне для Росії.