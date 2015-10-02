Норвегія хоче збільшити військові витрати, щоб протистояти агресії РФ в Арктиці - Reuters

Про це заявив міністр оборони країни Хаакон Бруун-Ханссен, передає "Новое время" з посиланням на Reuters.

У зв'язку з цим він звернувся до уряду країни з проханням збільшити протягом наступних 20 років фінансування на понад $20 млрд.

За словами Бруун-Ханссена, посилення військової присутності РФ в Арктиці створює для Норвегії невизначеність і потенційну загрозу.

"Наш східний сусід нарощує військові можливості, також у близьких до нас районах. Вони вже продемонстрували, що готові використовувати військову силу для задоволення політичних амбіцій", - наголосив міністр.

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Глава оборонного відомства зазначив, що якщо залишити оборонний бюджет країни на нинішньому рівні, то доведеться серйозно урізати оперативні можливості норвезької армії.

"Ми змушені будемо прибирати цілі дивізіони і згортати вже заплановані реформи. Це призведе до того, що наші збройні сили просто зникнуть", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія в кінці вересня відправила кілька військових кораблів на нову базу протиповітряної оборони (ППО) в Арктиці.

У РФ зазначають, що зміцнюють свої військові сили на півночі у відповідь на розширення НАТО до російських кордонів.