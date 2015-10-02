Bloomberg дізнався, хто порадив Путіну втрутитися у сирійську війну

За словами джерел агентства, плани військового втручання з'явилися в Кремлі в останні кілька місяців на тлі поразок сил сирійського президента Башара Асада навесні і влітку цього року і подальшим охолодженням відносин Росії з США та Європою через Україну, повідомляє РБК.

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Ці відомості отримані за останній тиждень в ході інтерв'ю з п'ятьма високопоставленими російськими чиновниками, які погодилися говорити на умовах анонімності, оскільки обговорювані теми є конфіденційними.

За словами високопоставлених співрозмовників Bloomberg, президент Росії Володимир Путін побачив у запропонованому йому плані по Сирії спосіб вибратися з ізоляції, в якій він опинився внаслідок українського кризи, а також відновити роль Росії як світової держави.

Росія почала розглядати можливість використання сили в Сирії в серпні, коли стало ясно, що Асад опинився на межі краху, розповів агентству високопоставлений російський дипломат. Співрозмовники Bloomberg визнають, що, втручаючись у сирійський конфлікт, Москва йде на великий ризик.

Кремль готується до масштабної кампанії, яка може продовжитися не менше декількох місяців, розповіли джерела Bloomberg. За словами високопоставленого дипломата, військова присутність Росії в Сирії збережеться набагато довше.