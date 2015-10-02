Путіну у Франції висунули три умови щодо Сирії - Reuters

Про це повідомив один з представників Олланда після переговорів, передає ZN.UA з посиланням на Reuters.

За його словами, російській стороні Олланд висунув три умови, при реалізації РФ яких Франція буде співпрацювати з Кремлем у Сирії: серед них - атака тільки на позиції "ІД" або "Аль-Каїди" (не по інших цілях), гарантії безпеки мирного населення та відставка президента Сирії Башара Асада шляхом перехідного уряду.

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Як відреагував Путін на умови Олланда, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше у Франції почали розслідування щодо військових злочинів Башара Асада. Сама Франція почала свої перші авіаудари по Сирії 27 вересня, ціллю яких були позиції "Ісламської держави". Франція входить до складу антитерористичної коаліції під егідою провідних держав НАТО, включаючи США, низку країн Арабської затоки, Австралію.