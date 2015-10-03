Міноборони РФ оприлюднило відео третього дня бомбардування Сирії

Міністерство оборони Росії опублікувало нову відеозапис військової операції в Сирії. У відомстві розповіли, що 2 жовтня російські штурмовики розбомбили великий цех бойовиків з виробництва вибухівки, пише «Дождь».

В описі до відео, опублікованому на офіційному каналі Міноборони на Youtube, йдеться, що російські штурмовики Су-25 повністю зруйнували великий цех бойовиків, де вироблялися фугаси і саморобні вибухові пристрої. Цех був замаскований під завод газових балонів.

Удари наносили в районі Маарет-ен-Нууман в провінції Ідліб. Крім того, в Міноборони повідомили про знищення бази озброєння і військової техніки бойовиків, яка розташовувалася поруч з цехом. В результаті, за даними відомства, згоріло більше десяти одиниць техніки, у тому числі бойові машини піхоти.

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Вранці 30 вересня Рада Федерації схвалила звернення президента Росії Володимира Путіна з проханням використовувати російські Військово-повітряні сили в Сирії для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Незабаром після цього російська авіація завдала перших ударів на території Сирії.