Російські бомбардувальники знищили пункт управління "Ісламської держави" у Сирії
21:04, 02 жовтня 2015Світ
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Авіаційна група повітряно-космічних сил Росії в ході операції в Сирії знищила пункт управління бойовиків «Ісламського держави».
REUTERS
Про це повідомив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенко, передає РІА «Новости».
За його словами, за день було здійснено 14 вильотів літаків Су-34, Су-24М та Су-25.
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«Протягом дня російська авіаційна група продовжувала нанесення точкових авіаційних ударів по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії. З авіабази «Хмеймим» скоєно 14 вильотів літаків Су-34, Су-24М і Су-25, в ході яких було нанесено шість ударів по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ», - заявив генерал.
Пункт управління збройних формувань ІД був зруйнований в районі населеного пункту Хан-Шейхун, провінція Ідліб.
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