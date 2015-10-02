Російські бомбардувальники знищили пункт управління "Ісламської держави" у Сирії

Про це повідомив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенко, передає РІА «Новости».

За його словами, за день було здійснено 14 вильотів літаків Су-34, Су-24М та Су-25.

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«Протягом дня російська авіаційна група продовжувала нанесення точкових авіаційних ударів по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії. З авіабази «Хмеймим» скоєно 14 вильотів літаків Су-34, Су-24М і Су-25, в ході яких було нанесено шість ударів по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ», - заявив генерал.

Пункт управління збройних формувань ІД був зруйнований в районі населеного пункту Хан-Шейхун, провінція Ідліб.