В Афганістані розбомбили госпіталь "Лікарів без кордонів"

Повідомлення про це з'явилося на сайті організації в суботу, 3 жовтня, передає «Дождь».

«Будівля травматологічного центру "Лікарів без кордонів" потрапила в суботу, 3 жовтня, о 2:10 ранку під тривале бомбардування. Будівлі завдано серйозної шкоди. Загинули троє співробітників організації, ще 30 пропали без вісті», — написано в повідомленні організації.

Всього під час бомбардування в лікарні перебувало близько 200 осіб, серед яких лікарі, інші працівники і пацієнти. Серед співробітників «Лікарів без кордонів» були як жителі Афганістану, так й інших країн.

Госпіталь «Лікарів без кордонів» знаходився недалеко від місця зіткнення урядових військ і талібів. Повідомляється, що за п'ять днів лікарня прийняла 394 людини.

У НАТО заявили, що лікарня могла бути зруйнована під час авіаційного нальоту військових США, повідомляє Reuters. Представник військово-політичного блоку Брайан Трибус розповів, що момент бомбардування лікарні збігся з часом проведення військовими США повітряної операції в Кундузі. За його словами, зараз ведеться розслідування.

У кінці вересня бойовики руху «Талібан» захопили Кундуз. Після цього урядові сили спільно з коаліцією, яку очолює США, спробували звільнити місто і зробили заяву, що це вдалося. Однак самі терористи повідомили, що продовжують утримувати свої позиції в цьому районі. Місцеві жителі казали, що в 200 метрах від центральної площі міста тривають бої.

У Кундузі проживають близько 300 тисяч осіб.

Міжнародна неурядова організація з надання медичної допомоги людям, що постраждали в результаті озброєних конфліктів і стихійних лих «Лікарі без кордонів» була створена в 1971 році для надання допомоги жертвам громадянської війни в Нігерії. Згідно з даними на сайті організації, «Лікарі без кордонів» щороку відправляють більше трьох тисяч добровольців в 80 країн світу, включаючи зони збройних конфліктів. «Лікарі без кордонів» працюють в багатьох гарячих точках. Основне фінансування організації ведеться з приватних пожертвувань.

В Афганістані «Лікарі без кордонів» надають допомогу в чотирьох лікарнях в Кундузі, Кабулі, Хості і в Лашкаргазі.