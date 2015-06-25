Палестина подала позов у Міжнародний суд на Ізраїль
Делегація Палестини подала позов до Міжнародного кримінального суду проти влади Ізраїлю.
У позові палестинці звинувачують Ізраїль у злочинах, скоєних на Західному березі річки Йордан і в ході конфлікту в секторі Газу в 2014 році, передає Бі-бі-сі.
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В поданих до суду матеріалах також повідомляється про незаконне будівництво ізраїльською стороною поселень на Західному березі.
Ізраїльська влада відкинули звинувачення.
Раніше на цьому тижні комісія Ради ООН з прав людини повідомила, що, згідно з результатами розслідування, обидві сторони конфлікту в Газі влітку 2014 здійснювали військові злочини.
В результаті 50-денного настання в секторі Газа, за даними ООН, загинуло щонайменше 2189 палестинців, включаючи 1486 цивільних осіб, 11 тис. отримали поранення.
Ізраїль втратив 67 солдатів і шістьох мирних громадян, десятки людей були поранені.