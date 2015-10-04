"Лікарі без кордонів" розповіли про наслідки ударів по клініці в Кундузі

"Близько двох годин ночі мене розбудив гуркіт від вибуху, який пролунав неподалік. Спочатку я не розумів, що відбувається. Протягом усього тижня ми чули, що десь відбуваються вибухи і бомбардування, але завжди це було далеко від нас. На цей раз все було по-іншому", - розповів лікар, повідомляють РИА Новости.

Читайте такожОбама пообіцяв розслідувати авіаудар по афганській клініціЗа словами Золтана Йекса, через півгодини після першого вибуху він знайшов свого пораненого колегу: "Він просив про допомогу. У безпечному приміщенні був лише обмежений запас базових медикаментів. Я зробив все, що було в моїх силах".

Потім обидва лікарі вирушили на пошуки тих, що вижив. "Ми побачили, що весь госпіталь був зруйнований. <...> Ми спробували потрапити в одне з палаючих приміщень. Я не можу описати, що було всередині - немає слів, щоб передати, наскільки жахливо там було. У відділі інтенсивної терапії шість пацієнтів горіли, лежачи в ліжках", - продовжує Золтан Йекс. Лікарі, які залишилися живі, спробували організовано надати необхідну допомогу пораненим. "Ситуація була вкрай важкою. На наших очах вмирали колеги. <...> Деякі лікарі були настільки шоковані, що не могли перестати ридати. Ми спробували сконцентруватися, щоб надати необхідну допомогу уцілілим, але це було непросто", - згадує Золтан Йекс.

Раніше американські військові відзвітували про авіаудар по місту Кундуз в Афганістані, який напередодні захопили таліби. Авіацію США запідозрили в причетності до бомбардування госпіталю міжнародної організації "Лікарі без кордонів" у місті. У медичному фонді заявили про 30 лікарів, які в даний час вважаються зниклими без вести.