У столиці Молдови деякі протестувальники спробували потрапити до парламенту (фото)
У столиці Молдови щонайменше 10 тисяч осіб вийшли на антиурядову акцію протесту.
Як передає Радіо Свобода, протестувальники зібралися на головній площі Кишинева четверту неділю поспіль.
Деякі протестувальники вступили у протистояння з поліцією, намагаючись потрапити до приміщення парламенту.
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Акції протесту на центральній площі Кишинева тривають з 6 вересня. Крім відставки президента і дострокових парламентських виборів, протестувальники вимагають повернути мільярд євро, виведений з трьох комерційних банків у вигляді незабезпечених кредитів, відправити у відставку керівництво Національного банку, Генеральної прокуратури, Антикорупційної комісії, Вищої судової палати, реформувати державні інститути і гарантувати свободу слова в країні.