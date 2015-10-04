У столиці Молдови деякі протестувальники спробували потрапити до парламенту (фото)

Як передає Радіо Свобода, протестувальники зібралися на головній площі Кишинева четверту неділю поспіль.

Деякі протестувальники вступили у протистояння з поліцією, намагаючись потрапити до приміщення парламенту.

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Акції протесту на центральній площі Кишинева тривають з 6 вересня. Крім відставки президента і дострокових парламентських виборів, протестувальники вимагають повернути мільярд євро, виведений з трьох комерційних банків у вигляді незабезпечених кредитів, відправити у відставку керівництво Національного банку, Генеральної прокуратури, Антикорупційної комісії, Вищої судової палати, реформувати державні інститути і гарантувати свободу слова в країні.