Кількість жертв зсуву грунту в Гватемалі зросла до 89 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників місцевої влади.

Зазначається, що для розбору завалів рятувальники почали використовувати важку техніку. При цьому, влада обмежила доступ до місця події для родичів зниклих, які протягом двох днів допомагали рятувальникам у пошуку постраждалих. Це рішення пов'язано із небезпекою повторних зсувів, які можуть статися унаслідок незначних землетрусів чи раптових злив.

"Схил досить нестійкий", - повідомив координатор аварійної служби Серхіо Кабаньяс. "Навіть люди, які працюють тут, зараз ризикують. Це дійсно робота героїв ".

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Характер повідомлень рятувальників свідить про те, що шансів знайти ще живих людей під завалами практично немає. За їх словами, максимальний період, за яким люди могли вижити складає 72 години.

Як повідомляв УНІАН раніше, потік землі та каміння повністю зруйнував район Кабрай-2 цього селища. Причиною трагедії стали проливні дощі, які призвели до зсуву грунту з сусіднього пагорба. Повідомлялося, що більше 600 чоловік вважаються зниклими безвісті.