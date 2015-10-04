Кількість жертв зсуву в Гватемалі зросла до 56 осіб

Кількість жертв зсуву в гватемальском селищі Санта-Катаріна-Пинула досягла 56 осіб, повідомляють РИА Новости з посиланням на Associated Press.

Раніше повідомлялося про 600 зниклих безвісти. На даний момент зниклими безвісти вважаються ще 350 чоловік, заявив представник волонтерської пожежної бригади Хуліо Санчез (Julio Sanchez).

"Рятувальні роботи було припинено пізно ввечері в п'ятницю через настання темряви і відновлено в суботу вранці. За даними агентства, займаються пошуком зниклих працівники Червоного хреста, а також поліція і рятувальники. Місцева влада повідомляє, що в результаті зсуву понад 125 будинків опинилися під землею", - говориться в повідомленні.

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Потік землі та каміння повністю зруйнував район Кабрай-2 цього селища. Причиною трагедії стали проливні дощі, які призвели до зсуву грунту з сусіднього пагорба.