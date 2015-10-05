У Британії назвали дії РФ у Сирії "класичною асиметричною війною"

Про це заявив голова МЗС Великобританії Філіп Хаммонд в інтерв'ю Reuters, передає Українська правда.

За словами британського міністра, Москва насправді підтримує Башара Асада заявляючи при цьому, що бореться із "Ісламською державою".

"Це схоже на класичну російську манеру ведення асиметричною війни: у вас є сильна пропагандистська заява, в якій говориться, що ви робите одну річ, у той час як фактично ви робите абсолютно інше. І коли вам кидають виклик, ви просто категорично все заперечуєте", - сказав Хаммонд.

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Глава британського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Лондон обговорював з Росією її дії в Сирії, але весь час отримував від Москви одну і ту саму відповідь: що Росія завдає ударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сирії. "Ви намагаєтеся розмовляти з росіянами. Але вони продовжують наполягати на своїй позиції. І це просто неймовірно", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН раніше, Великобританія закликала Росію довести, що її повітряні удари в Сирії мали за цілі тільки об’єкти угруповань «Ісламська держава» й тих, що пов’язані з мережею «Аль-Каїда», але не поміркованих опонентів режиму президента Сирії Башара аль-Асада.