Британія закликає Росію довести, що ціллю її повітряних ударів у Сирії були ісламісти

Дуже важливо, щоб Москва змогла підтвердити це міжнародній спільноті, сказав міністр закордонних справ Британії Філіп Хаммонд, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, яке скликала на тему боротьби з тероризмом Росія, що нині головує в Раді безпеки, передає Радіо Свобода.

«Треба сказати чітко: дії на підтримку режиму (Асада) несумісні з дієвим веденням війни проти «Ісламської держави» в Сирії. І це не моральне судження – це прагматичне судження», – наголосив він.

За його словами, не можна бути дієвою складовою боротьби проти «Ісламської держави» і в той самий час і тими самими силами атакувати й поміркованих опозиціонерів, які чинять спротив придушенню режимом Асада.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за зверненням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала першого авіаудару в Сирії - однак не по ісламістах, а по опозиціонерах. Внаслідок цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

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Росія запевняє, що йдеться про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти «Ісламської держави».