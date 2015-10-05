Авіаінспектори США і Британії проводять спостережний політ над Росією
08:49, 05 жовтня 2015Світ
246 0
Американські та британські авіаційні інспектори виконають спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Росії.
Читайте такожБолгарія дозволила доставити дипломатів РФ в Сирію через свій повітряний простір
"У період з 5 по 10 жовтня у рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і Великої Британії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОC-135Б з аеродрому Новосибірськ (Толмачево)", - зазначається у в повідомленні.
У рамках цієї місії російські фахівці контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter