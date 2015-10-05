Авіаінспектори США і Британії проводять спостережний політ над Росією

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Росії.

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"У період з 5 по 10 жовтня у рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і Великої Британії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОC-135Б з аеродрому Новосибірськ (Толмачево)", - зазначається у в повідомленні.

У рамках цієї місії російські фахівці контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження.