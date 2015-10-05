У Гватемалі кількість жертв зсуву ґрунту перевищила 130 осіб
10:02, 05 жовтня 2015Світ
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На місці сходження селевого потоку у центральній частині Гватемали рятувальники виявили тіла 131 загиблого.
REUTERS
Як передає ТАСС, про це повідомили представники влади. Доля ще 300 осіб залишається невідомою.
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У ніч на 2 жовтня розмитий зливами схил пагорба висотою кілька десятків метрів обрушився на селище Камбрай у муніципалітеті Санта-Катаріна-Пінула. Знайти живих вдалося тільки у першу добу після трагедії, було врятовано 34 особи.
Рятувальникам зараз вдалося дістатися до житлових будинків, похованих під багатометровим шаром землі. На місці трагедії працюють близько 30 одиниць техніки. Ситуація ускладнилася через погіршення погодних умов.
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