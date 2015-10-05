На берег Лівії протягом останніх днів винесло тіла майже сотні мігрантів

Про це повідомив представник Червоного Півмісяця у країні Мохамед аль-Масраті, передає "ЄвроПравда" із посиланням на AP.

За його словами, співробітники організації виявили 85 тіл поблизу столиці Лівії, Тріполі, і близько 10 тіл біля міста Сабрата, яке є головною відправною точкою для човнів з мігрантами, що прямують до Європи.

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Як зазначив аль-Масраті, більшість загиблих - вихідці з інших африканських країн. Наразі пошуки інших тіл тривають.

Співробітник Червоного Півмісяця також наголосив на зростанні кількості внутрішньо пеерміщених лівійців.

"На сьогодні налічується понад 550 тисяч внутрішньо переміщених людей у Лівії через тривалий конфлікт у Бенгазі й інших місцях, і ми вважаємо, що ця кількість збільшиться до щонайменше 600 тисяч", - заявив він.