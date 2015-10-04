Біля берегів Іспанії вдалося врятувати понад 150 мігрантів

Шість човнів, на борту яких в загальній складності було близько 150 мігрантів, виявлено неподалік від берегів Іспанії, повідомляють РИА Новости.

Зазначається, що найближчим часом вони будуть доставлені в андалуські порти Альмерія та Мотріль (провінція Гранада).

"Три човни виявило рятувальне судно Salvamar Algenib. На одному з них, який перебував за 16 милях від Пунта де ла Полакра, було 19 алжирців — всі чоловіки. Другий човен, з 27 іммігрантами на борту, в тому числі неповнолітніми, виявлений за 12 милях на захід від Меса Рольдан. 25 вихідців з країн Магрибу були знайдені в 15 милях до північно-заходу від Гарручи (провінція Альмерія). Всіх їх збиралися відправити в порт Альмерія, коли надійшов сигнал про ще одному судні, виявленому в 13 милях на схід від Кабо-де-Гата", - говориться в повідомленні.

Ще одне рятувальне судно Guardamar Polimnia помітило в морі Альборан (снайзахідніше море в складі Середземного моря, розташоване безпосередньо перед Гібралтарською протокою) судно, на борту якого перебували 57 вихідців з країн, розташованих на південь від Сахари, — у тому числі маленька дитина.

Потім рятувальне судно Guardamar Polimnia вирушило до ще одного човна, поміченого з повітря на північний захід від марокканського міста Ель-Хосейма. На його борту перебувають 28 іммігрантів.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), всього з початку року в Європу прибуло близько 500 тисяч мігрантів. Біженці з Північної Африки та країн Близького Сходу намагаються потрапити до Європи через Середземне море за допомогою контрабандистів, які організовують нелегальні перевезення людей. У ході таких "трансферів" значна частина мігрантів гине, не досягши берега. За даними ООН, понад 3,9 тисячі мігрантів і біженців загинули або пропали без вісти з початку нинішнього року в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи.