НАТО скликає екстрене засідання через вторгнення літака РФ в повітряний простір Туреччини

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що «дії Росії не сприяють безпеці та стабільності в регіоні».

Столтенберг закликав Москву поважати повітряний простір країн-членів Альянсу, щоб уникнути ескалації напруженості з НАТО.

Екстрене засідання Північноатлантичної ради генсек скликав після зустрічі з главою турецького МЗС.

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У Пентагоні, в свою чергу, не вірять у випадковість інциденту з російським літаком у повітряному просторі Туреччини, передає Рейтер.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу сподівається, що таких інцидентів більше не станеться. В інтерв'ю місцевому телебаченню він повідомив, що російська сторона визнала те, що сталося й назвала це «помилкою, яка не повториться». Інцидент не вплине на відносини з Москвою, запевнив турецький прем'єр. До цього МЗС Туреччини викликав російського посла в Анкарі й висловив йому протест.

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В Анкарі раніше заявили, що російський військовий літак порушив повітряний простір Туреччини неподалік від кордону з Сирією минулої суботи. На перехоплення підняли два винищувачі F-16 турецьких ВПС. Місцеві ЗМІ пишуть, що причиною інциденту став збій у системі навігації російського літака.

Москва перевірить інформацію про порушення військовим літаком повітряного простору Туреччини, запевнив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.