Нобелівська премія з фізики присуджена за відкриття нейтринних осциляцій
13:13, 06 жовтня 2015Світ
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Нобелівська премія з фізики 2015 року присуджена за відкриття нейтринних осциляцій.
Нобелівська премія / smithsonianmag.com
Про це оголосив у Стокгольмі Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті, передають РИА Новости.
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Премії удостоєні вчені Артур Б. Макдональд з Канади і Такаакі Каїта з Японії.
У минулому році Нобелівську премію з фізики вручили Ісаму Акасакі (Японія), Хіросі Амано (Японія) і Сюдзі Накамурі (США) "за винахід нового енергоефективного та екологічно чистого джерела світла - блакитного світловипромінюючого діода (LED)". Винахід учених - ефективна альтернатива звичних лампочок.
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