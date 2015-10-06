Нобелівська премія з фізики присуджена за відкриття нейтринних осциляцій

Про це оголосив у Стокгольмі Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті, передають РИА Новости.

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Премії удостоєні вчені Артур Б. Макдональд з Канади і Такаакі Каїта з Японії.

У минулому році Нобелівську премію з фізики вручили Ісаму Акасакі (Японія), Хіросі Амано (Японія) і Сюдзі Накамурі (США) "за винахід нового енергоефективного та екологічно чистого джерела світла - блакитного світловипромінюючого діода (LED)". Винахід учених - ефективна альтернатива звичних лампочок.