У Пальмірі бойовики ІД замінували римський амфітеатр віком близько двох тисяч років

Про це повідомив у вівторок РИА Новости заступник міністра культури Сирії Алі аль-Кайим.

"Ця інформація вірна. Нам про це сказали кілька жителів Пальміри, яким ми довіряємо. ИДІЛ... замінували амфітеатр... Вони знають, що сирійські сили не можуть наносити удари по історичним пам'яткам. Якщо буде спроба наступу або загроза, вони продовжать мінувати пам'ятники. Ці дії нелюдські і нецивілізовані", — заявив співрозмовник агентства.

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