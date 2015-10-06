НАТО засудило бомбардування російськими військовими літаками Сирії

Про це йдеться у заяві НАТО за результатами проведення політичних консультацій Північноатлантичною Радою.

"Союзники висловили своє глибоке занепокоєння у зв'язку з нарощуванням російської військової присутності в Сирії та особливо щодо здійснення атак російськими військово-повітряними силами в Хамі, Хомсі та Ідлібі, які призвели до цивільних жертв та не були націлені на "Даеш", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку "союзники закликають Російську Федерацію негайно припинити свої атаки на сирійську опозицію та цивільних громадян, і зосередити її зусилля у боротьбі з ІДІЛ, а також сприяти рішенню конфлікту за допомогою політичних трансформаційних змін".

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У НАТО заявили, що російські військові дії досягли більш небезпечного рівня після нещодавнього порушення турецького повітряного простору, що сталося 3 та 4 жовтня в регіоні Хатай за участі російських винищувачів СУ-30 та СУ-24.

"Союзники рішуче протестують проти цих порушень суверенітету турецького повітряного простору та засуджують ці вторгнення і порушення повітряного простору НАТО. Союзники також відзначають надзвичайну небезпеку таких безвідповідальних дій", - наголошується у заяві.

Країни-члени НАТО закликають РФ припинити та утриматися від таких дій, а також негайно пояснити причину цих порушень повітряного простору Туреччини.

Також, вони закликали РФ вжити усіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що таких порушень більше не буде у майбутньому.

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