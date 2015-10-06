У РФ обіцяють не бомбити мечеті в Сирії, хоча там "ховаються терористи"

Як повідомили УНІАН у прес-службі міноборони РФ, про це на зустрічі з військовими аташе ряду країн заявив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов.

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"У нас сьогодні є дані про те, що терористи ховаються у мечетях. У нас є дані, відеодані про те, що терористи свою техніку ховають навколо мечетей", - сказав Анатолій Антонов.

"Знаючи наше дбайливе, шанобливе ставлення до мечетей, вони прекрасно розуміють: ми ніколи, за жодних умов не завдамо ударів по невійськових об'єктах", - сказав він.

За словами Антонова, при призначенні цілей для ударів по об'єктах інфраструктури ІДІЛ у Сирії російські військові використовують не тільки інформацію від сирійських партнерів, а й дані космічної і повітряної розвідки.

За його спостереженням, "останнім часом дедалі частіше говорять, що російські літаки б'ють не по тих цілях". "Ви знаєте, це якось непрофесійно, це якось навіть образливо. Тому що думають, що незрозуміло звідки ми беремо цілі, незрозуміло, що це за цілі, чи ми не б'ємо по школах, мечетях, як кажуть, дитячих установах. Не можна так не поважати збройні сили Росії", - наголосив він.

"Ми 100 разів перевіряємо розвіддані. Рішення, які ухвалюються на їх основі, ретельно зважені, продумані, розраховані. І ми завдаємо ударів тільки тоді, коли знаємо на 100 відсотків, що ми влучаємо в ціль. По жодних цивільних чи військових об'єктах ми не б'ємо", - запевнив Антонов.