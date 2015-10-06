Росія не буде підтримувати добровольців у Сирії

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, РІА «Новости».

«Я не думаю. Це не функція держави», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про можливу підтримку з боку Росії добровольчих об'єднань у Сирії.

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Між тим він зазначив, що Володимир Путін «не формулював своє ставлення до даного питання.

Пєсков додав, що російський президент «головним чином концентрується на тих людей, які стають жертвами впливу «Ісламської держави», які відправляються туди, що там концентруються, які потрапляють, що називається, «до лап» екстремістських та терористичних організацій, і існує загроза, що потім вони такими морально скаліченими будуть повертатися назад».

Російські офіційні особи минулого тижня заявили, що вони запустили повітряну військову кампанію в Сирії, щоб боротися з екстремістською групою "Ісламська держава" та іншими терористами, які сирійський режим називає своїми супротивниками.

Представники американських спецслужб заявили, що головне завдання цієї операції, - це зміцнення режиму Асада і боротьба з повстанцями, а не з "ІД".

І, незважаючи на те, що, як говорили російські чиновники, поточна військова кампанія РФ обмежиться лише авіаударами, голова комітету Держдуми з оборони адмірал Володимир Комоєдов у понеділок, 5 жовтня, заявив, що не виключає в Сирії появи добровольчих бригад, у який увійдуть, в тому числі добровольці, що отримали бойовий досвід на Донбасі.