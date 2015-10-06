Російські та американські військові готують документ про взаємодію авіації в Сирії - Міноборони РФ

США і Росія готують документ про взаємодію авіації в Сирії, американська сторона зводить взаємодію лише до технічних питань взаємодії пілотів під час виконання відповідних місій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, про це на зустрічі з військовими аташе низки країн сказав заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов.

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«Російські та американські військові готують документ про взаємодію авіації в операції проти терористичної організації «Ісламська держава» в Сирії. На наш жаль, американці поки зводять нашу взаємодію лише до технічних питань взаємодії наших пілотів під час виконання відповідних місій. Американці передали нам документ, над яким ми працюємо. У Генеральному штабі цей документ у принципі отримав підтримку, ми працюємо над його змістом», - сказав Антонов.

Він підкреслив, що документ буде корисний як коаліції проти «Ісламської держави», так і російському військовому відомству.

За його словами, «потенціал російсько-американського співробітництва по лінії міністерств оборони набагато ширший за той, який пропонують нам сьогодні американці».

«Але одночасно хочу підкреслити, що ми не нав'язуємо себе як партнерів для вирішення спільної задачі, яка стоїть перед міжнародним співтовариством. Ми зацікавлені у військовому співробітництві з будь-якою країною в тій самій мірі, в якій зацікавлені і вони», - сказав Антонов.

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«У найближчі дні ми проведемо чергову, другу відеоконференцію з нашими американськими партнерами. Але краще б, якби колеги приїхали до нас, ми сіли тут, у Міністерстві оборони, очі в очі проговорили б всі проблеми, що стоять перед нами», - додав він.

За словами Антонова, Міноборони РФ розраховує, що під час чергової телеконференції американці висловляться щодо російських пропозицій, «які ми поклали на стіл».