З'явилися фото і супутникові знімки наслідків ударів російської авіації у Сирії
17:29, 01 жовтня 2015Світ
3247 0
Агентство Reuters показало фотографії наслідків бомбардування російською авіацією провінцій Сирії.
Зазначається, що авіація Росії завдавала ударів з повітря по провінціях Хомс, Хама та Ідліб.
Крім того, біля Ідліба Росія обстріляла базу сирійських повстанців "Ахрар аш-Шам". На знімках можна побачити їхню охоплену вогнем військову техніку.
Читайте такожУ Сирії союзники Асада готують наземну операцію - Reuters
Також Reuters показало супутникові знімки, на яких видно наслідки авіаударів військово-космічних сил Росії.
Раніше УНІАН повідомляв, що після вчорашніх обстрілів з повітря Росія знову застосувала авіацію і завдала серію потужних авіаударів у Сирії в районах Ахрар аль-Шам і Джиср-аш-Шугур.
Також стало відомо про те, що у Сирії армія Асада спільно із союзниками готує наземну операцію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter