З'явилися фото і супутникові знімки наслідків ударів російської авіації у Сирії

Зазначається, що авіація Росії завдавала ударів з повітря по провінціях Хомс, Хама та Ідліб.

Крім того, біля Ідліба Росія обстріляла базу сирійських повстанців "Ахрар аш-Шам". На знімках можна побачити їхню охоплену вогнем військову техніку.

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Також Reuters показало супутникові знімки, на яких видно наслідки авіаударів військово-космічних сил Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що після вчорашніх обстрілів з повітря Росія знову застосувала авіацію і завдала серію потужних авіаударів у Сирії в районах Ахрар аль-Шам і Джиср-аш-Шугур.

Також стало відомо про те, що у Сирії армія Асада спільно із союзниками готує наземну операцію.