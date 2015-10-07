Іран та Росія кілька місяців готували військову операцію у Сирії - Reuters

У липні іранський генерал Кассем Сулеймані, глава підрозділу "ель-Кудс" (Quds Force), прибув з візитом до Москви, передає DT.UA з посиланням на агентство Reuters.

Там він представив план, як за допомогою Росії серія невдач урядових військ президента Сирії Башара Асада може перетворитися на перемогу.

Повідомляється, що іранський генерал виклав своє бачення ситуації у Сирії, коли повстанці могли прорватися до узбережжя, де розташована єдина в Середземному морі база ВМС Росії.

"Сулеймані розгорнув на столі карту Сирії. Росіяни були дуже стурбовані і розуміли реальні небезпеки для режиму (Башара Асада – Ред.). Іранці запевнили їх, що ще є можливість виправити ситуацію. У той момент Сулеймані переконав їх, що не все втрачено", - сказало джерело агентства.

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Йдеться, що Іран і РФ, які були серйозно стурбовані успіхами повстанців у Сирії, кілька місяців планували військову операцію у цій країні: РФ повинна завдавати ударів по повстанцях з повітря, а іранські сили особливого призначення – діяти на землі.

За відомостями агентства, генерал Сулеймані є одним з головних осіб, які планують нову наступальну операцію Ірану та Росії у Сирії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія перемістила у Сирію контингент і зброю для проведення наземної операції. За словами джерел, Росія посилює "наземну діяльність" для того, щоб підтримати урядову армію країни в боротьбі проти супротивників глави держави Башара Асада. Чиновники засумнівалися в тому, що ця діяльність необхідна для боротьби з "Ісламською державою".