Політики Іраку розійшлися в позиціях щодо можливого втручання РФ

За останні два тижні Росія фактично створила свою коаліцію, в яку ввійшли Сирія, Іран та Ірак, для боротьби з "Ісламською державою", повідомляє "Голос Америки". Підтримуваний Іраном уряд Іраку з готовністю погодився взяти участь в обмін на розвідувальну інформацію.

Читайте такожРосія може почати бомбардування в Іраку найближчими днями - Reuters

"Нам необхідно налагодити співпрацю з цими країнами для захисту Іраку і нашого народу", – заявив представник іракського уряду Саад Хадісі.

Хакім аль-Замили – один з провідних політиків-шиїтів, пішов ще далі, заявивши в інтерв'ю агентству Reuters: "Я думаю, в найближчі кілька днів або тижнів Ірак буде змушений просити Росію почати авіаудари, але це буде залежати від того, наскільки успішними вони будуть в Сирії".

Член іракського парламенту суніт Хайдер Молла заявив, що суніти не підтримають таке рішення. "Нещодавні заяви про те, що Іраку слід стати членом чотиристоронньої коаліції, що складається з Сирії, Ірану, Росії та Іраку, не є офіційними", – підкреслив Хайдер Молла.

"Це заяви командирів шиїтської міліції – те, про що вони говорили на переговорах з Іраном, Сирією і Росією. Будь-яка подібна угода має бути скоординована з іракським урядом і з міжнародною коаліцією. Ми не схвалюємо подібну угоду", – пояснив Хайдер Молла.

На півночі Іраку, де бійцям формувань пешмерга вдається обмежити просування бойовиків "Ісламської держави", також немає єдиної думки на цей рахунок.

Сааді Ахмад Бенкету, представник проіранської курдської опозиційної партії PUK, вітає участь Росії.

Однак регіональний уряд Курдистану, який орієнтується на Туреччину і західні країни, попередив, що боротьба з "Ісламською державою" може перетворитися в непряму війну між регіональними та світовими державами.

"Ми все-таки сподіваємося, що всі країни, які зацікавлені у мирі і стабільності, будуть спільно боротися з ІДІЛ і при цьому не використовувати цю боротьбу для геополітичного суперництва або для того, щоб послабити своїх суперників", – заявив Хемн Хаврами, що займається зовнішньополітичними питаннями в керівництві курдської правлячої партії KDP.