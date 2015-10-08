У США розслідують помилки спецслужб, які недооцінили масштаб операції РФ у Сирії - Reuters

У США почали розслідувати ймовірні помилки спецслужб, які стосуються російської інтервенції у Сирії. Про це Reuters повідомили джерела в Конгресі і чиновники.

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Комітети у справах спецслужб в Сенаті і Палаті представників США вирішили перевірити, якою мірою спецслужби прогледіли або помилково оцінили критичні попереджувальні сигнали.

"Якщо будуть виявлені великі промахи, це стане черговим серед декількох фіаско американської розвідки за останні роки, включаючи несподіване захоплення Криму Москвою в минулому році і швидке збільшення активності Китаю в Південно-Китайському морі", - зазначили джерела.

Хоча спецслужби намагалися поліпшити збір розвідувальних даних про Росії з кризи в Україні, вони як і раніше відчувають труднощі з нестачею ресурсів, оскільки зараз акцент зміщений на протидію тероризму на Близькому Сході і афгансько-пакистанському регіоні.

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Високопоставлений представник адміністрації, який попросив про анонімність, стверджує, що "сюрпризів не було" і що політиків влаштовували дані, які вони отримували перед початком російського вторгнення.

Спецслужби уважно стежили за тим, як президент Росії Володимир Путін нарощував військову потужність і число військовослужбовців в Сирії в останні тижні, що викликало критику з боку Білого дому, який вимагав від Кремля пояснень, навіщо це робиться.

Але співробітники розвідки і американська адміністрація, якій вони служать, були значною мірою захоплені зненацька швидкістю і агресивністю використання Путіним повітряних сил, а також списком цілей Росії, що включає в себе об'єкти сирійських повстанців, яких підтримують Штати, повідомили джерела видання.

"Вони бачили, що відбувається щось подібне, але не оцінили розмах", - відповів Reuters один із експертів.

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада, яких підтримують США.