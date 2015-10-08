Держдеп США: Менше 10% ударів російської авіації у Сирії були спрямовані проти ІДІЛ

За словами Кірбі, менше 10% ударів російської авіації в Сирії були спрямовані проти бойовиків "Ісламської держави" і "Аль-Каїди", передає Бі-бі-сі.

"Понад 90% російських авіаударів у Сирії не були спрямовані проти терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Аль-Каїда". Більшою мірою (ударів - Ред.) завдавали по опозиційних групах, які хочуть кращого майбутнього для Сирії і не хочуть, щоб режим Асада залишався при владі", - заявив Кірбі.

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Раніше російське міністерство оборони США звинуватило в завданні ударів не "по терористичних цілях".

Як повідомляв УНІАН, Росія створила у Сирії сухопутний підрозділ у розмірі батальйону, який має ракетну артилерію і сучасні танки, призначені не тільки до захисту військових баз.