У Сирії спільними діями РФ і армії Асада знищили сотні бойовиків – ЗМІ

Про це повідомляє урядове Сирійське арабське інформаційне агентство SANA.

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"Військове джерело повідомило, що в провінції Алеппо в ході операцій ВКС РФ проти укриттів такфиристських організацій ліквідовано сотні бойовиків", - йдеться в повідомленні.

У результаті нанесення повітряно-космічними силами РФ спільно з військово-повітряними силами Сирії точних ударів по позиціях бойовиків у районах Анадан, Аль-Атареб, Дейр-Хафир, на заході населеного пункту Аль-Мансура і селищі Аль-Баб також були розгромлені десятки броньованих машин, дві ракетні пускові установки "Град" та великий склад боєприпасів.

За повідомленням Міністерства оборони РФ, російські повітряно-космічні сили за час операції в Сирії з 30 вересня знищили 19 пунктів управління терористів, 12 складів з боєприпасами і 71 одиницю бронетехніки і 6 підпільних майстерень з виготовлення вибухівки.

Водночас сирійські військовослужбовці в провінції Алеппо провели кілька антитерористичних операцій проти позицій "Ісламської держави", "Джебхат Ан-Нусрі" та інших терористичних організацій, стверджують в урядовому агентстві.

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Військове джерело повідомило, що захисники військово-повітряної академії знищили кілька одиниць військової техніки, оснащеної великокаліберними кулеметами, належали "Ісламській державі".

Крім того, на сході провінції в населених пунктах Хувейджина і Ас-Салихія військовослужбовці знищили кілька кулеметних установок, броньований автомобіль і склад зброї і боєприпасів "Ісламської держави".

"За останню добу в результаті контртерористичних операцій в населених пунктах Дейр-Хафир і Аль-Баб військовослужбовці знищили 11 одиниць броньованої техніки, 35 автомобілів з бойовиками "Ісламської держави", а також зброю і боєприпаси", - сказано в повідомленні.

На сході провінції Хомс в населених пунктах Бір Хафар і Аль-Хадас ліквідовано безліч терористів "Ісламської держави", знищено автомобіль з встановленими на борту крупнокаліберним кулеметом.