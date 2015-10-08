Міноборони РФ відзвітувало про нічні вильоти російської авіації в Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Бомбардувальниками... атаковано вісім опорних пунктів бойовиків в провінції Хомс. В результаті вогневого ураження цілей повністю зруйновано фортифікаційні споруди бойовиків", - сказав генерал.

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Крім того, уточнив він, штурмовики завдали ударів по 11 районах розташування таборів підготовки бойовиків ІДІЛ в провінціях Хама і Ракка. "В результаті ударів інфраструктура, що використовується для підготовки терористів, знищена", - підкреслив представник Міноборони.

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.