В Сирії урядові війська почали повномасштабний наступ

У Сирії сьогодні Збройні сили почали широкомасштабний наступ на позиції терористичних угруповань для звільнення районів і населених пунктів САР (Сирійської арабської республіки). Про це заявив начальник Генштабу Сирії Алі Абдуллах Аюб, передають "РИА Новости".

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"Сьогодні збройні сили САР почали широкомасштабний наступ з метою знищення терористичних угруповань і звільнення районів і населених пунктів, які страждали від терору і злочинів", - сказав глава Генштабу.

"Збройні сили САР протягом декількох років зберігали ініціативу, формували людські ресурси. Одним з особливо важливих ударних формувань став Четвертий штурмової корпус", - додав він.

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.