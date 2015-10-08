У Болгарії в тунелі зіткнулися 50 автомобілів (фото)

18:08, 08 жовтня 2015
Світ
674 0

На місці події працюють медики, рятувальники і поліція. Магістраль блоковано.

Крупное ДТП / botevgrad.com

Велика дорожньо-транспортна пригода сталася в тунелі «Вітіня» на магістралі «Хемус» неподалік від болгарської столиці.

За даними поліції, в аварію потрапили понад 50 автомобілів, дві людини загинули, щонайменше, двоє - тяжко поранені й доставлені до лікарні, передає ТАСС.

Читайте такожУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви

На місці події працюють медики, рятувальники і поліція. Магістраль блоковано.

Причини ДТП з'ясовуються.

В данный момент магистраль блокирована / botevgrad.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter