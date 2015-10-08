У Болгарії в тунелі зіткнулися 50 автомобілів (фото)
18:08, 08 жовтня 2015Світ
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На місці події працюють медики, рятувальники і поліція. Магістраль блоковано.
У Болгарії сталася велика ДТП / botevgrad.com
Велика дорожньо-транспортна пригода сталася в тунелі «Вітіня» на магістралі «Хемус» неподалік від болгарської столиці.
За даними поліції, в аварію потрапили понад 50 автомобілів, дві людини загинули, щонайменше, двоє - тяжко поранені й доставлені до лікарні, передає ТАСС.
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На місці події працюють медики, рятувальники і поліція. Магістраль блоковано.
Причини ДТП з'ясовуються.
У даний момент магістраль блоковано / botevgrad.com
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