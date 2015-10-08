У Болгарії в тунелі зіткнулися 50 автомобілів (фото)

На місці події працюють медики, рятувальники і поліція. Магістраль блоковано.

Велика дорожньо-транспортна пригода сталася в тунелі «Вітіня» на магістралі «Хемус» неподалік від болгарської столиці. За даними поліції, в аварію потрапили понад 50 автомобілів, дві людини загинули, щонайменше, двоє - тяжко поранені й доставлені до лікарні, передає ТАСС. Читайте такожУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви На місці події працюють медики, рятувальники і поліція. Магістраль блоковано. Причини ДТП з'ясовуються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter