У Мексиці в ДТП з автобусом загинуло 13 людей
08:47, 27 травня 2013Світ
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Не менш як 13 осіб стали жертвами дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом у Мексиці.
Автобус перекинувся на мокрій дорозі / Фото El Universal
Як передає РІА «Новости», за даними рятувальників, трагедія сталася внаслідок серйозного перевищення швидкості водієм туристичного автобуса, що перекинувся у результаті на мокрій після дощу дорозі.
Кількість поранених перевищила 20 осіб. За однією з версій, велика частина пасажирів автобуса були родичами. Зараз поліція намагається встановити точні обставини ДТП.
Минулого тижня в штаті Ідальго сталася ще одна велика ДТП з автобусом, під час якої загинуло 10 осіб, і стільки ж дістали поранення. З не встановлених поки що причин, автобус упав у глибокий яр. Серед загиблих була вагітна жінка.
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