У Мексиці в ДТП з автобусом загинуло 13 людей

Як передає РІА «Новости», за даними рятувальників, трагедія сталася внаслідок серйозного перевищення швидкості водієм туристичного автобуса, що перекинувся у результаті на мокрій після дощу дорозі.

Кількість поранених перевищила 20 осіб. За однією з версій, велика частина пасажирів автобуса були родичами. Зараз поліція намагається встановити точні обставини ДТП.

Минулого тижня в штаті Ідальго сталася ще одна велика ДТП з автобусом, під час якої загинуло 10 осіб, і стільки ж дістали поранення. З не встановлених поки що причин, автобус упав у глибокий яр. Серед загиблих була вагітна жінка.