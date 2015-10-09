Обама розцінив військові дії Росії в Сирії як ознаку слабкості

Про це сказав президент США Барак Обама в інтерв’ю CBS, повна версія якого вийде 11 жовтня, пише Європейська правда.

"Я маю сказати, що якщо ви думаєте, що руйнування власної економіки і необхідність надсилати війська, щоб підтримати свого єдиного союзника – це лідерство, тоді у нас різні визначення лідерства", - сказав Обама на ремарку ведучого про те, що Путін намагається конкурувати с президентом США.

За словами Обами, Росія була змушена підпирати собою балансуючий на межі режим сирійського президента Башара Асада, який є єдиним союзником РФ в регіоні.

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Як відомо, 7 жовтня армія Асада спільно з російською авіацією почала першу велику скоординовану атаку з тих пір, як Москва почала наносити авіаудари в Сирії минулого тижня.

В НАТО заявили, що Росія створила в Сирії сухопутний підрозділ у розмірі батальйону, який володіє ракетною артилерією і сучасними танками, здатними не лише до захисту військових баз.

Росія розпочала свою військову операцію в Сирії 30 вересня з нанесення ударів по цілях ІДІЛ. Водночас чимало її ударів припало на контрольовані сирійською опозицією райони.