В Узбекистані затримали педагогів, які поширювали в школі листівки ІДІЛ

Про це повідомляє українська редакція «Радіо Свобода» з посиланням на джерело в міськвідділі народної освіти, пише Лента.ру.

Затримання відбулося під час рейду працівників органів внутрішніх справ у середню школу №4 міста Коканда. "Виявляється, дві жінки, які працювали в школі вчительками, зберігали у своїх мобільних телефонах листівки бойовиків, які воюють в Сирії, і поширювали їх у школі", - повідомило джерело.

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За його словами, в даний час вирішується питання про притягнення до відповідальності директора школи, який допустив поширення на території навчального закладу матеріалів екстремістського змісту. Правоохоронні органи Ферганської області та представники місцевої влади відмовилися давати свої коментарі.

Відзначається, що Узбекистан займає лідируюче місце серед країн Середньої Азії за кількістю громадян, які поповнили ряди "Ісламської держави" і пов'язаних з нею екстремістських угруповань. Не менше 500 жителів республіки покинули рідну країну і вирушили до Сирії та Іраку для участі в бойових діях на стороні ісламістів.