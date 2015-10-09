У ЄС прокоментували можливість введення санкцій проти Росії через її дії в Сирії

Про це повідомив високопоставлений представник ЄС, передає РІА Новости.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на чиновника ЄС повідомили, що в Євросоюзі не відкидають застосування нових санкцій проти РФ у зв'язку з операцією російських ВКС у Сирії.

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"Ні, це не обговорюється, абсолютно ні", - сказав представник ЄС, відповідаючи на запитання, чи можливі санкції у зв'язку з діями Росії у Сирії.

У свою чергу ТАСС повідомляє, що європейське дипломатичне джерело наголосило на необхідності додаткового аналізу дій Росії у Сирії. При цьому він зазначив, що питання про додаткові санкції зараз не стоїть на порядку денному.

Раніше прес-секретар Білого дому Джош Ернест, коментуючи дії Росії на сирійській території, заявив, що військові дії Росії у Сирії викликають до неї недовіру і ставлять під сумнів її здатність до стратегічного мислення.