Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази

Ізраїльські літаки завдали авіаударів по об'єктах руху ХАМАС в Секторі Гази на тлі наростаючої напруженості між ізраїльтянами і палестинцями, пише Русская служба Би-Би-Си.

Як заявляє влада Гази, жертвами авіаудару стали дві людини, ще четверо поранені, ще троє, ймовірно, знаходяться під завалами будинку. За інформацією лікарів, загинули вагітна жінка та її трирічна донька.

Представники ізраїльської армії повідомили, що військово-повітряні сили атакували два склади зі зброєю, що належать руху ХАМАС у відповідь на запуск двох ракет палестинцями в п'ятницю і суботу.

Одна ракета вибухнула на ізраїльській території, не заподіявши нікому шкоди, інша була збита ізраїльською системою ПРО.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив мобілізацію сотень поліцейських резервістів через загострення відносин між ізраїльтянами і палестинцями.

Резервісти почнуть службу в неділю, щоб відновити порядок в Єрусалимі та по всій країні, повідомив Нетаньяху.

У суботу ізраїльська поліція застрелила двох палестинських юнаків під час зіткнень недалеко від кордону з Сектором Гази.

Зіткнення між палестинцями та ізраїльтянами почастішали в останні тижні. Минулої неділі поліція Ізраїлю обмежила для палестинців доступ в Старе місто Єрусалиму, де знаходиться, зокрема, священна для мусульман мечеть Аль-Акса.

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Цьому передували два кровопролитних напади на перехожих-ізраїльтян. В одному випадку двоє ізраїльтян були зарізані. Рішення закрити Старе місто викликало заворушення серед палестинців.