Ізраїль відкрив вогонь по палестинцях біля Гази

Як повідомляє ТСН з посиланням на канал Al Jazeera, це зіткнення почалися, коли сотні палестинських протестувальників намагалися підійти до огорожі в східній частині Гази.

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Подібні сутички почастішали після того, як ізраїльські силовики минулого місяця почали витісняти палестинських віруючих з мечеті аль-Акса в Єрусалимі, де останні барикадувались. "Там дуже небезпечно. На кордоні постійні перестрілки, але сьогодні все набагато гірше, ніж зазвичай. Спочатку вони стріляли гумовими кулями і кидали шумові гранати, а потім відкрили вогонь на ураження. Десятки поранені, але їх кількість постійно зростає, оскільки зіткнення не припиняються", - розповів Al Jazeera фотограф, який знаходиться в Газі.

Виступаючи в Газі лідер Хамасу закликав палестинціввступати в активну боротьбу з ізраїльськими силами на західному березі, включаючи східний Єрусалим.