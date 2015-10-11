ЗМІ: Російські слідчі завершили всі експертизи у справі про вбивство Нємцова

Слідчий комітет Росії завершив усі експертизи у справі про вбивство опозиційного громадського діяча Бориса Нємцова.

Про це повідомило агентство «Росбалт» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Загалом було проведено 51 експертизу. Тепер з результатами повинні познайомитися адвокати потерпілих і обвинувачених. Передбачається, що для вивчення матеріалів буде потрібно два місяці, після цього фігурантам висунуть офіційні звинувачення. Матеріали, які стосуються невстановлених замовників, будуть виділені в окреме провадження.

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Видання зазначає, що в слідчому комітеті наразі не визначилися, чи пред'явити заочні звинувачення Руслану Геремеєву і Руслану Мухудинову чи залишити їх у статусі свідків. Що стосується заарештованих у справі Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва, слідчий комітет вирішив не висувати їм статті про посягання на життя громадського діяча, і обмежитися звинуваченнями у незаконному зберіганні зброї і найманому вбивстві, пише «Росбалт».

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мості неподалік Кремля.