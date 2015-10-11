Міноборони РФ показало чергову серію бомбардувань Сирії (відео)

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри нових авіаударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" (ІД) в Сирії.

Читайте такожПутін заявив, що Росія має високоточну зброю та волю її застосувати

Літаки Су-24М в районі населеного пункту Сальма знищили польовий штаб формувань "Ісламської держави", який координував дії бойовиків в провінції Латакія, повідомило Міноборони РФ на своїй сторінці в Facebook.

В результаті прямого попадання коригованої авіабомби КАБ-500 будівлю, в якій, нібито, ховалися ватажків бойовиків, повністю зруйновано, заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РИА Новости.

Всього за добу Повітряно-космічні сили (ВКЗ) РФ здійснили 64 бойових вильотів до Сирії, нанесені удари по 63 об'єктах "Ісламської держави". Авіаударами були знищені 53 укріплених району та оборонні позиції терористів з озброєнням і військовою технікою; один польовий командний пункт бойовиків; чотири табори з підготовки терористів; сім складів боєприпасів; артилерійська і мінометна батареї.

Як повідомило Міноборони, розвідка зафіксувала вимоги командирів бойовиків "Ісламського держави" про поповнення резервів боєприпасів і зброї, знищені авіацією РФ, і перекидання підкріплень з провінції Ракка.