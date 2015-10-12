Меркель: Німеччина не підвищуватиме податки через наплив біженців

02:57, 12 жовтня 2015
Світ
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Уряд Німеччини не планує підвищувати податки через масштабний наплив біженців до країни.

REUTERS

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю Bild, передає Європейська правда.

"Ми можемо бути задоволені тим, що наша економіка вміло регулювалася роками, і наше економічне становище в даний час добре", - зауважила вона.

Меркель також категорично заперечила можливість підвищення податкового навантаження.

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"Так, безумовно", - зазначила канцлер, відповідаючи на питання, чи може вона обіцяти, що податки підвищено не буде.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині кількість нападів на помешкання для мігрантів у цьому році зросла порівняно з минулим роком втричі. За словами міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьера, всього нападам піддалися майже 500 будинків, які призначені для іноземців, які подали прохання про надання їм політичного притулку.

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