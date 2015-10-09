У Німеччині почастішали випадки прояву агресії до мігрантів

За словами міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьера, всього нападам піддалися майже 500 будинків, які призначені для іноземців, які подали прохання про надання їм політичного притулку, передає Бі-бі-сі.

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Міністр зазначив, що дві третини нападів скоїли жителі сусідніх будинків та районів, у яких раніше не було ніяких проблем з законом. Зростання антимігрантських настроїв у суспільстві Томас де Мезьєр назвав ганебним фактом.

Німеччина розраховує, що до кінця року кількість мігрантів, які прибули в країну, складе близько 800 тис. чоловік. Це приблизно 1% від нинішнього населення країни. Значна частина німецького суспільства підтримує рішення влади надати допомогу мігрантам.

При цьому існують прогнози, згідно з якими кількість прохань про надання притулку може перевищити очікувану майже вдвічі і досягти 1,5 млн. При цьому за весь 2014 рік німецька влада отримала трохи більше 200 тис. таких заяв.