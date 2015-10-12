ОБСЄ розчарована виборами президента Білорусі й негативно оцінює підрахунок голосів

Про це йдеться у попередньому спільному звіті Парламентської асамблеї ОБСЄ, Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва у Європі та інших організацій.

"Процес голосування у день виборів був оцінений позитивно на 95% виборчих дільниць, де проводилося спостереження, проте значна кількість спостерігачів була позбавлена можливості перевірити списки виборців, а також за зовнішнім виглядом, тотожні підписи були виявлені на 47 виборчих дільниць. Процес підрахунку голосів був оцінений негативно на 30% дільниць, де проводилося спостереження, що вказує на значущі проблеми. Процес підведення підсумків голосування був оцінений негативно, в тому числі через відсутність прозорості на 25% виборчих дільниць", - сказано у звіті.

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Спостерігачі зазначили, що "Білорусь все ще має пройти довгий шлях для виконання усіх демократичних зобов'язань".

Як повідомляв УНІАН, на виборах президента Білорусі, за попередніми даними, переміг Олександр Лукашенко, набравши 83,49% голосів.