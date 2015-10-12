Лукашенко отримав 83,5% голосів виборців - ЦВК Білорусі

Про це повідомила журналістам голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина, передає БЕЛТА.

При цьому більше 6% виборців проголосували проти всіх кандидатів.

Остаточні результати будуть озвучені після того, як обласні виборчкоми і виборчком міста Мінськ підпишуть підсумкові протоколи про голоси за кожного кандидата.

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Також наголошується, що явка виборців на президентських виборах склала 86,75%.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними екзит-полів, Олександр Лукашенко перемагає на президентських виборах у Білорусі, набравши 80,3% голосів виборців.