Сирійські повстанці і курди об'єдналися для боротьби з "Ісламською державою"
20:39, 12 жовтня 2015Світ
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"Сирійська вільна армія", яка воює проти режиму президента Башара Асада, і курди уклали союз для спільної боротьби з "Ісламською державою".
REUTERS
Альянс отримав назву "Демократичні сили Сирії", повідомляє Lenta.ru з посиланням Reuters. До його складу увійшли Загони народної самооборони курдів (YPG), сили християн-ассірійців, а також Сирійська арабська коаліція - об'єднані підрозділи сирійської опозиції, підтримувані США.
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В якості головної мети заявлена боротьба з бойовиками "Ісламської держави". Найближчим часом має розпочатися наступ на Ракку - фактичну столицю ісламістів. Вести його будуть арабські формування, в той час як курдам доведеться тримати оборону.
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