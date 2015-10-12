Спецпосланець ООН попередив, що ситуація у Сирії може стати "отруйним коктейлем"
Світовій спільноті необхідно не допустити розділу Сирії унаслідок тривалого збройного конфлікту в країні.
Про це заявив спецпосланець ООН щодо Сирії Стафан де Містура, передає Бі-бі-сі.
"На цьому етапі ми повинні будь-якою ціною уникнути продовження конфлікту і розділу, який фактично вже розглядається як можливий варіант. Ми вважаємо, що це буде трагедією", - сказав де Містура на прес-конференції в Женеві.
За словами спецпосланця, ситуація в Сирії може стати "отруйним коктейлем", в якому будуть помітні сценарії конфліктів в Афганістані, Лівії та Сомалі.
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Де Містура також зазначив, що після початку російських авіанальотів близько 40 тисяч сирійців залишили свої будинки і перемістилися в інші райони країни.
Спецпосланець ООН закликав офіційний Дамаск і російські збройні сили припинити військову активність у районах Забадані, Кефрайя і Фуа і сприяти евакуації мирного населення з цих населених пунктів.
У вівторок де Містура має намір обговорити сирійський конфлікт з російським керівництвом у Москві, а потім вирушити до Вашингтона.