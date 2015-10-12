Росія заявляє, що домовилася з коаліцією "уникати інцидентів" в небі Сирії

Росія і очолювана США коаліція фактично домовилися з питань уникнення інцидентів в повітрі в ході операції проти "Ісламської держави" в Сирії, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає РИА Новости.

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"Ми зацікавлені в тому, щоб між тією коаліцією, яку створили США і куди входять багато країн арабського світу, включаючи країни Персидської затоки, і нашими військовими, які зараз працюють в Сирії, була налагоджена координація. Щоб мова йшла не тільки про правила, що включають ненавмисні інциденти, про це практично домовилися, але, щоб мова йшла також про координацію спільних дій", - сказав Лавров.

"Ми, як ви чули, попросили тих, хто вважає, що знає краще ситуацію "на землі", повідомляти нам райони, де базуються терористи. Поки на це наші колеги з коаліції не готові. Просили ми і про те, щоб нам повідомили, в яких районах працює нетерористична опозиція, так звана патріотична опозиція, щоб ми враховували це в наших діях. На це теж наші партнери з коаліції не йдуть", - додав він.