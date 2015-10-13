Сирійські повстанці просять надати їм зенітне озброєння

Про це пише The New York Times, посилаючись на командира підрозділу "Дивізія 13" Ахмада аль-Сауда. передає Українська правда.

За словами Сауда, 10 днів тому він і командири інших угруповань передали свій запит через офіцерів зв'язку, які працюють в оперативному центрі в Туреччині.

"Вони сказали, що передадуть прохання владі своїх країн", - заявив командир. Сауд зазначив, що повстанці розуміють складність подібного рішення в умовах, коли в небі над Сирією знаходиться велика кількість літаків з різних країн.

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Як пише видання, в Афганістані радянська армія билася з бойовиками, які були озброєні американськими зенітними ракетами. Деякі з бойовиків потім увійшли до складу терористичного угрупування "Аль-Каїда".

Політики побоюються цього прецеденту, що не дозволяє сирійським повстанцям отримати те, що вони хочуть найбільше: зенітне озброення, зазначає газета. Видання припускає, що повстанці мають намір використовувати подібне озброєння і проти російської авіації.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міжнародні авіаперевізники та авіаційні організації висловлюють стурбованість через участь Росії у воєнному конфлікті у Сирії.

Зокрема, Європейське агентство з авіабезпеки (EASA) оприлюднило попереджувальну інформацію для авіаперевізників, які використовують повітряний простір над Каспійським морем, Іраном та Іраком.